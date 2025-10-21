عايزين نبقي زي برشلونة| 15 تصريحًا ناريًا من ياسين منصور حول أزمات الأهلي

تحدث رجل الأعمال ياسين منصور والمرشح لـ منصب نائب رئيس النادي الأهلي عن طموحاته داخل مجلس الإدارة وتفاصيل تراجع المحمود الخطيب عن عدم الترشح في الانتخابات القادمة.قال ياسين منصور رجل الأعمال والمرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية: الكابتن صالح سليم هو من أدخلني للعمل في النادي الأهلي والكابتن صالح سليم أخبرني أنه يريد وجودي لتطوير جانب الاستثمار فيما يخص كرة القدم .







تابع: الكابتن صالح سليم أكثر رجل ديمقراطي رأيته في حياتي ولم أختلف مع الكابتن صالح سليم أو الكابتن حسن حمدي من قبل في النادي الأهلي.







أضاف: عندما توليت مسئولية شركة كرة القدم في النادي الأهلي كانت القوانين وقتها لا تسمح بتطوير قدرات الاستثمار ومحمود الخطيب صديق عزيز ولم أرحل عن شركة الكرة بسبب أزمة أو غضب من شيء ما.







استطرد: وضعنا أسس عمل شركة الكرة وأدخلنا عقود رعاية شركات عالمية في شركة الكرة وكان هذا يحدث للمرة الأولى والنادي الأهلي هو أكبر نادي في المنطقة والإدارة هى وضع أسس الثواب والعقاب.







واصل: تعلمت الإدارة الرياضية من خلال تواجدي عضو مجلس إدارة بـ النادي الأهلي في مجلس الكابتن صالح سليم خلال 6 شهور وكنت شريك في مجموعة العمل التي أقنعت مانويل جوزيه من أجل العودة للعمل في النادي الأهلي.







وزاد: أفتخر أني كنت عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي أثناء تكوين فريق الجيل الذهبي ومانويل جوزيه نصحنا بالتعاقد مع سواريش وكان يمثل فكرة المدرب المشروع.







وأكمل: النادي الأهلي يحتاج لتطوير قطاع الناشئين لنصل لمرحلة برشلونة وهناك مقترح بالإستعانة في مدربين أجانب للقطاع ووضعت خطة لجلب 15 مليون دولار في السنة الأولى من مسئولية تولي شركة الكرة.







وأتم: أنا متحيز لفكرة المدرب المشروع بتطبيق سليم ومضمون النجاح ولدى طموح في تكوين قاعدة لاعبين ناشئين على أعلى مستوى في النادي الأهلي.







وقال أيضا: محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي وحزنت لرغبته في عدم الاستمرار بسبب المرض وأبلغت الخطيب أنه إذا لم يترشح كرئيس فسوف أترشح بدلا منه من أجل النادي.







وأردف: قلت للخطيب الأفضل للنادي أن يكمل مسيرته وأكون نائب معه والأهلي يحتاج للخطيب مع أصحاب الرأى والقرار وطلبت من مرتجي التعاون من أجل الأهلي بعيدا عن أى مسميات أو مناصب.







وأسهب: الخطيب لا يتمسك برأيه كما يظن البعض ويستمع لمن حوله ومن المؤكد سيكون لي دور في قطاع كرة القدم في الأهلي.







وأشار إلي أن النادي الأهلي أقوى علامة تجارية موجودة في الشرق الأوسط كله وعلى الأهلي التطوير من نفسه للبقاء في المقدمة.







وأوضح أنه يجب العمل على تقوية قطاع الناشئين في النادي الأهلي بشكل دائم والذكاء الاصطناعي سيكون له دور في تطوير كرة القدم.







وقال إن سيد عبد الحفيظ أحد رجال المرحلة في النادي الأهلي ويتميز بالذكاء الحاد والوضوح وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ بشأن تطوير قطاع الناشئين







واختتم حديثه قائلا: وجود رجال الأعمال في مجلس الأهلي ليس من أجل الدعم المالي فقط وموسيماني كان لديه بعض الطمع .. واستمراره كان صعب للغاية ولاعبي الأهلي الحاليين على أعلى مستوى وهناك بعض المراكز تحتاج للدعم