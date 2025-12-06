تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري

أعلن علي السعيد، المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري العام.

التشكيل الأساسي لفريق الزمالك

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني، كونستانس أشيا، يسرا إبراهيم، روميساء أسامة.

خط الوسط: رحمة شعبان، شروق إبراهيم، كاترين أمو أرينجو.

خط الهجوم: حنين هشام، رقية مصطفى، فيفامي ماي سراث.

دكة بدلاء الزمالك

سارة نائل – نعمة سيد – مارتا شهير – أمنية عاطف – ميشلين يني نيكولا – منة سند – ملك زيدان – لوجين ياسر – علياء عطا الله.



