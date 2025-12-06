قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا

البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا
البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا
شيماء جمال

يفتتح مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الأحد، فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة عين شمس تحت عنوان: (الشباب بين مقاصد الدِّين ومحاولات الاستقطاب)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

التغريب.. مظاهره ومخاطره وسُبل مواجهته
ومِنَ المقرَّر أن تنعقد الندوة الأولى تحت عنوان: (التغريب.. مظاهره ومخاطره وسُبل مواجهته)، ويُحاضر فيها فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة. 


وتستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي على مدار خمسة أيام بمشاركة علماء الأزهر الشريف، تتنوَّع خلالها النَّدوات الفِكريَّة التي تتناول مظاهر الاستقطاب الحديثة ووسائله، ومحاولاته التأثير في المرأة ودَورها المجتمعي، وتناقش الأزمات التي يمرُّ بها الشباب بين الانفلات والتطرُّف، إضافةً إلى جلسات تتناول مسئوليَّة الحفاظ على الوطن وهُويَّته في مواجهة التيَّارات الوافدة، وأخرى تسلِّط الضوء على بناء الشخصيَّة السويَّة وقدرتها على مواجهة موجات الاستقطاب بوعي وثبات.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الأزهر الجندي التغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

ترشيحاتنا

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد