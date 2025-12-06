قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

العثور على جثة مسن بعد اختفائه لعدة أيام بالمنيا..ما القصة؟

جثة مسن
جثة مسن
قسم المحافظات

من داخل احدى قري محافظة المنيا ،وفي ظروف غامضة اختفى شخص مسن عمرة 50 عاما وعثر عليه جثة هامة ..
 

 

تفاصيل الحادث

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا علي جثة هامده لشخص مسن وسط ظروف غامضة.

اختفاء شخص

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد باختفاء شخص يدعى "م. ح " في العقد الخامس من عمره مقيم بمدينة المنيا.

العثور على جثة مجهولة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث عن الشخص المفقود، وتصادف أثناء ورود البلاغ أن عثرت أجهزة الأمن علي جثه هامدة لشخص في العقد الخامس من عمره.

كشف هوية الجثة

وعلي الفور، كثفت أجهزة الأمن جهودها وتمكنت من الوصول إلى هويته، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى م. ح في العقد الخامس من العمر صاحب محل، وأنه خرج من منزله ولم يعود منذه عده أيام مما دفع أهليته للتقدم ببلاغ عن اختفاءة ،ليتم العثور عليه جثة هامدة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة واخطرت النيابه لتولي التحقيق.
 

المنيا اختفاء شخص جثة مجهولة

