حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
رياضة

توقعات خالد الغندور للقاء الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على مواجهة منتخب الجزائر لنظيره الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم ومباراة اعتقد هيكون للجزائر الكلمة في هذا اللقاء".

وأسفرت عملية سحب قرعة كأس العالم 2026  المقامة حاليا بمركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب الجزائر فى المجموعة العاشرة مع منتخبى الأرجنتين والنمسا.

ومن المقرر أن تقام النسخة 23 من منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وجاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مونديال جديد

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.

الغندور الأرجنتين الجزائر كأس العالم بطولة كأس العالم 2026

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة العاصمة في قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 : الإصلاح في أي مجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ 12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

