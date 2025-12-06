توقعات خالد الغندور للقاء الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

علق الإعلامي خالد الغندور، على مواجهة منتخب الجزائر لنظيره الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم ومباراة اعتقد هيكون للجزائر الكلمة في هذا اللقاء".

وأسفرت عملية سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بمركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب الجزائر فى المجموعة العاشرة مع منتخبى الأرجنتين والنمسا.

ومن المقرر أن تقام النسخة 23 من منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وجاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مونديال جديد

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.