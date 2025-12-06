المصري يمنح الأولوية لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الشتوي

منح مسئولو النادي المصري أولوية قصوى لملف تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، نظرًا لامتلاك الفريق حارسين فقط هما محمود حمدي وعصام ثروت.

ويلجأ الجهاز الفني في بعض الأحيان للاعتماد على حراس قطاع الناشئين في حال تعرض أي من الحارسين الأساسيين للإصابة.

المصري يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمود حمدي

فتح مجلس إدارة النادي المصري باب التفاوض مع الحارس محمود حمدي من أجل تجديد عقده قبل بداية الميركاتو الشتوي، إذ ينتهي عقد الحارس مع نهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا مع حلول شهر يناير.

الفريق يواصل استعداداته لمعركة كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته داخل معسكره ببورفؤاد، في إطار التحضيرات لبداية مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يستهلها بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

يخوض المصري لقاءه الأول أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس 11 ديسمبر، في تمام الخامسة مساءً، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

مجموعة المصري في كأس عاصمة مصر

يقع النادي المصري في المحموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، والتي تضم فرق: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.