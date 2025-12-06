قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
رياضة

المصري يمنح الأولوية لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الشتوي

المصري
المصري

منح مسئولو النادي المصري أولوية قصوى لملف تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، نظرًا لامتلاك الفريق حارسين فقط هما محمود حمدي وعصام ثروت.

 ويلجأ الجهاز الفني في بعض الأحيان للاعتماد على حراس قطاع الناشئين في حال تعرض أي من الحارسين الأساسيين للإصابة.

المصري يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمود حمدي

فتح مجلس إدارة النادي المصري باب التفاوض مع الحارس محمود حمدي من أجل تجديد عقده قبل بداية الميركاتو الشتوي، إذ ينتهي عقد الحارس مع نهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا مع حلول شهر يناير.

الفريق يواصل استعداداته لمعركة كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته داخل معسكره ببورفؤاد، في إطار التحضيرات لبداية مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يستهلها بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

يخوض المصري لقاءه الأول أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس 11 ديسمبر، في تمام الخامسة مساءً، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

مجموعة المصري في كأس عاصمة مصر

يقع النادي المصري في المحموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، والتي تضم فرق: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

نادي المصري محمود حمدي عصام ثروت مسئولو النادي المصري كأس عاصمة مصر مباراة المصري والاتحاد السكندري

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

وزير الخارجية

وزير الخارجية: معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير أو لإخراج الفلسطينيين

صورة أرشيفية

شهادة فخر للدولة.. مشروع تنمية جنوب الوادي يفوز بجائزة متميزة

صورة أرشيفية

غارات وخروقات إسرائيلية لا تتوقف بالرغم من الهدنة..تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

