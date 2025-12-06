قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية.. الاجتماع الشهرى لمجمع كهنة شبرا الشمالية

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

اجتمع، اليوم، آباء كهنة كنائس شبرا الشمالية بكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس بمنطقة أغاخان.

حيث ألقى الأب غريغوريوس رشيدي — أستاذ ورئيس قسم اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية وعضو اللجنة الأكاديمية للدراسات العليا — كلمة روحية ولاهوتية بعنوان: "الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية".

الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية

تناول ابونا غريغوريوس في حديثه عن البعد اللاهوتي العميق للّيتورجيا، موضحًا أنها ليست مجرد ممارسة طقسية، بل حياة روحية حيّة تحمل مفاهيم عقائدية أصيلة. كما تحدث عن ارتباط الليتورجيا بالإيمان، ودور الاب الكاهن في نقل هذا العمق إلى أبناء الكنيسة.

وعقب الكلمة، شارك الآباء الكهنة في حوار مفتوح حول كيفية تطبيق الرؤية الليتورجية واللاهوتية في الخدمة اليومية، مؤكدين أهمية التعاون والوحدة في العمل الرعوي.

كنائس شبرا الشمالية اللاهوت الكلية الإكليريكية الكنيسة الليتورجيا اللاهوت العقيدي

