الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية.. الاجتماع الشهرى لمجمع كهنة شبرا الشمالية

اجتمع، اليوم، آباء كهنة كنائس شبرا الشمالية بكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس بمنطقة أغاخان.

حيث ألقى الأب غريغوريوس رشيدي — أستاذ ورئيس قسم اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية وعضو اللجنة الأكاديمية للدراسات العليا — كلمة روحية ولاهوتية بعنوان: "الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية".

الليتورجيا والمفاهيم اللاهوتية

تناول ابونا غريغوريوس في حديثه عن البعد اللاهوتي العميق للّيتورجيا، موضحًا أنها ليست مجرد ممارسة طقسية، بل حياة روحية حيّة تحمل مفاهيم عقائدية أصيلة. كما تحدث عن ارتباط الليتورجيا بالإيمان، ودور الاب الكاهن في نقل هذا العمق إلى أبناء الكنيسة.

وعقب الكلمة، شارك الآباء الكهنة في حوار مفتوح حول كيفية تطبيق الرؤية الليتورجية واللاهوتية في الخدمة اليومية، مؤكدين أهمية التعاون والوحدة في العمل الرعوي.