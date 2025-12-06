وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض "جزيرة الخير" بنادي الجزيرة الرياضي

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " جزيرة الخير"، والذي تنظمه مؤسسة " جزيرة الخير" بنادي الجزيرة الرياضي، ويهدف لدعم ومساعدة العاملين بالنادي وتوفير حياة كريمة لهم سواء عاملين حاليين أو من بلغ سن المعاش.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المعرض يرافقها الأستاذ ماجد رشدان رئيس مجلس إدارة مؤسسة جزيرة الخير، والأستاذة نهى الرواس المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث التقت العارضين، مطلعة على المنتجات المقدمة بالمعرض.

ويشارك في المعرض 60 عارضاً وعارضة، ويقدمون باقة متنوعة من المنتجات، شملت الإكسسوارات المطعّمة، وأعمال المكرميات بأشكالها وألوانها المختلفة كديكورات منزلية، إضافة إلى الملابس، والأعمال الزجاجية ذات الألوان المبهرة والتصميمات الفريدة ، الجلود فضلًا عن مشغولات النحاس، والسجاد، التي برزت بتشطيبات دقيقة وحرفية أبرزت تميز صانعيها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة المعروضات المقدمة، مؤكدة حرصها على افتتاح المعرض وتشجيع العارضين أصحاب المنتجات الحرفية على الاشتراك في المعارض المختلفة التي تنظمها الوزارة والتي تساهم في ترويج وتسويق منتجات العارضين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة " جزيرة الخير" قام بتأسيسها المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة السابق، تدعم العاملين بالنادي وأسرهم سواء الحاليين أو من بلغ سن المعاش، وتقدم إعانات زواج، ودعم للأسر في حالة وفاة عائلها، ورعاية الأيتام، وتقديم دعم لأبناء العاملين في المراحل الدراسية، وكذلك الحالات المرضية، وتقدم المؤسسة تلك المساعدات عن طريق بحث اجتماعي ودراسة حالة تجريها المؤسسة من جانب والوزارة من جانب آخر، كما تقدم المؤسسة دعمها للعاملين وقت الأزمات مثل ما حدث في انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بصرف ثلاثة رواتب أشهر للعاملين خلال تلك الفترة.