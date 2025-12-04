مجلس الأمن من دمشق: نستهدف تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها

أكد رئيس وفد مجلس الأمن من دمشق، أن المجتمع الدولي بكل ما لديه من أدوات وخبرات يرغب بمساعدة سوريا للمضي قدما نحو مستقبل أفضل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس وفد مجلس الأمن من دمشق: “ما نرمي لتحقيقه هو تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسي انه لا توجد عقوبات من شأنها الحد من التعاون العسكري التقني مع سوريا ، مشيرا إلى أن التعاون العسكري التقني مع سوريا يجري وفق مصالح البلدين والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وقالت الخارجية الروسي في تصريحات لها : القواعد العسكرية الروسية في سوريا تواصل عملها وتلعب دورا في استقرار المنطقة.