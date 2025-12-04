القومي للمرأة يواصل رصد إقبال السيدات في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

قامت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، بتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة السيدات خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة، وذلك بحضور الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، والأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام تخطيط البرامج، إلى جانب منسقي الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس.

وأعربت الدكتورة نسرين عن تقديرها لإقبال المرأة في المحافظات محل الإعادة، كما استمعت إلى تقارير من منسقي الغرف الفرعية حول مؤشرات المشاركة منذ بداية اليوم، مشيدةً بدور الشرطة النسائية في تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان.

وشهدت غرفة العمليات متابعة حية لمعدلات مشاركة السيدات، وجهود فرق دعم الناخبات لتسهيل عملية التصويت، بالإضافة إلى رصد الشكاوى الواردة والعمل على معالجتها بما يعزز المشاركة الفاعلة للمرأة.

يُذكر أن جولة الإعادة تجرى في محافظات الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، قنا، أسيوط، سوهاج، والفيوم.