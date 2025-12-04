عادل حقي لـ صدي البلد: المهرجانات تلوث سمعي.. وأجهز موسيقى خاصة لمسلسلات رمضان (فيديو)

أكد الموزع الموسيقي عادل حقي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري أن موسيقى المهرجانات من وجهة نظره أصبحت تمثل تلوثًا سمعيًا لا ينسجم مع معاييره الفنية، موضحًا أنه لا يفضّل العمل في هذا النوع من الموسيقى ولا يجد نفسه فيه.

وأضاف حقي أن ارتباطه بالموسيقى ينبع من احترامه لجودة الصوت وللمحتوى الجمالي، وهو ما يجعله يختار مشروعاته بعناية، بعيدًا عمّا يراه موجات عابرة لا تعكس القيم الفنية التي يؤمن بها

يذكر أن أوضح حقي أنه بدأ بالفعل في تجهيز الموسيقى الخاصة بمسلسل "درش" الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ويحتاج إلى معالجة موسيقية خاصة تتماشى مع أجواء الأحداث.

كما أعلن عن بدء العمل على موسيقى مسلسل "ونَنسي اللي كان" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن المسلسل يقدم مزيجًا دراميًا وإنسانيًا يتطلب رؤية موسيقية دقيقة لإبراز مشاعر الشخصيات في مختلف المواقف.

وأكد عادل حقي أن الموسم الرمضاني المقبل سيشهد تعاونات مميزة له مع عدد من النجوم، واعدًا الجمهور بموسيقى مختلفة تحمل بصمته المعتادة وتدعم الحالة الدرامية لكل عمل.

واختتم تصريحاته مؤكدًا سعادته بالتواجد الفني في دراما رمضان، ومشيرًا إلى أن الموسيقى عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني، وأنه يحرص دائمًا على تقديم الأفضل في كل تجربة يخوضها.

https://youtube.com/shorts/4Dg6SOQMkAo?si=SujSU5n7OB7QCBe8