الداخلية تكشف حقيقة توزيع عبوات سلع غذائية على الناخبين بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام شخصين بتوزيع كراتين مواد غذائية لتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالفيوم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو بالتواجد داخل أحد المحال التجارية الكائنة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبشواى الفيوم بعيداً عن الدائرة الإنتخابية وتوزيعهما كروت إرشادية على أهالى القرية للتسهيل عليهم فى الإدلاء بأصواتهم.. كما تبين عدم وجود كراتين مواد غذائية أو كروت دعاية إنتخابية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





