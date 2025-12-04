الزراعة: ضبط طن كبدة وسجق فاسدة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٢٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر إلى ١ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة والسعار. كما شنت حملات على أسواق اللحوم، نجحت في ضبط طن و221 كجم من الكبدة والسجق ومصنعات ومقطعات لحوم متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت المديرية عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بالجيزة بمتابعة صرف الأسمدة وإزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما نُظمت ندوة إرشادية حول محصول الشعير مع توزيع تقاوي الحقول الإرشادية. بيطرياً، وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 200,817 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى ضبط أكثر من 3.9 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، كما عقدت مديرية الزراعة بالقليوبية ندوة إرشادية مهمة لزراعات البصل بمركز القناطر الخيرية، كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بيطرية في وحدة جمعية عرابي التابعة لإدارة الخانكة، لتقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالغربية، قافلة بيكرية، بقرية محلة زياد بمركز سمنود قدمت خدماتها لـ 391 حيوانًا و 1120 طائرًا، في إطار دعم الثروة الحيوانية بالمحافظة، كما تابعت مديرية الزراعة بالمنوفية توزيع المرحلة الرابعة من تقاوي محصول القمح لمبادرة "ازرع"، ومرت على زراعات القمح والبرسيم، وتمكنت من إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما نُفذت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية بقرية الأخماس، ومرت لجان المديرية على أسواق المواشي لمتابعة الحالة الوبائية وتسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية،.وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ عن زراعة حقول إرشادية لمحصول القمح واختتام مدرسة النخيل الحقلية، مع استمرار المرور على الزراعات والجمعيات وإزالة التعديات. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 248,009 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وشن حملات رقابة على الأسواق أسفرت عن تحرير 12 محضرًا وضبط 877.5 كجم من المضبوطات المختلفة، كما واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية المرور على زراعات بنجر السكر والتنبيه على المزارعين بأهمية الاهتمام بالمحصول، مع متابعة صرف الأسمدة وإزالة حالات التعدي، وضبطت مديرية الطب البيطري، 6625 كجم من الفسيخ والرنجة والسردين والأنشوجة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم عمل توعية إرشادية شاملة حول الحمى القلاعية وعترة سات 1، السعار، إنفلونزا الطيور، وأهمية التربية المنزلية الآمنة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية عن تحصين 861,477 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية. كما أسفرت حملات الرقابة على ثلاجات اللحوم عن ضبط كمية ضخمة بلغت 11 طناً و259 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

بينما عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعاً لمتابعة جهود توفير التقاوى عالية الجودة، وأزالت 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتابعت صرف الأسمدة، ونظمت ندوات توعوية عن محصول الفراولة، كما استقبلت مديرية الطب البيطري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة أعمال حملة التحصين والاطمئنان على الحالة الوبائية، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية المرور على الزراعات الشتوية، خاصة زراعات البنجر، وأعلنت عن توزيع تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول القمح موسم 2025/2026، كما استقبلت المديرية وفداً إفريقياً، وتم تنفيذ ندوة إرشادية حول "طرق ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة". كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

فيما عقدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية اجتماعاً مع مديري الإدارات لتشكيل لجان للمتابعة اليومية، وتم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. وتستمر أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض في عدد من الجمعيات. بيطرياً، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 59,901 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد المرور لمتابعة زراعات بنجر السكر والبرسيم، وتم زراعة 2 حقل إرشادي بمحصول القمح. كما عقدت المديرية اجتماعاً مع مديري الإدارات لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاع الزراعة، كما نفذت مديرية الزراعة بدمياط يوماً تدريبياً لأخصائيي محصول القمح والمزارعين بعنوان "المكافحة المتكاملة للحشائش في القمح". وفي مجال الرقابة، شنت مديرية الطب البيطري حملات على الأسواق، حيث تم ضبط 23 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختاماً مزورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية الزراعة بشمال سيناء بالمرور على أشجار الرمان والزيتون وتقديم التوجيهات الفنية، وتم زراعة 2 حقل إرشادي لمحصول القمح، ومرت على محلات المبيدات للتأكد من صلاحيتها، كما واصلت مديرية الطب البيطري أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد لقاءات لتشجيع المواطنين على التأمين على الماشية، كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعاً مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل، كما واصلت أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بمنطقة الجبيل، مع عقد ندوة إرشادية عن كيفية مكافحتها. كما أعلنت المديرية عن إعادة تنظيم وتطوير الوحدة البستانية وتجهيز الصوبة الزراعية والأحواض للزراعة.

وواصلت مديرية الزراعة بالفيوم المرور على الزراعات الشتوية ورصد حالتها. وتم شن حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات للتأكد من مصادرها وتسجيلها. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بيطرية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، شملت فحصاً تناسلياً وبالسونار وكشفاً باطنياً وتجريعاً، بالإضافة لتوعية المربين بأهمية التحصين والتأمين، كما شنت مديرية الطب البيطري ببني سويف حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، حيث أسفرت عن ضبط كميات ضخمة بلغت 25 طن من منتجات اللحوم والدواجن، جميعها منتهية الصلاحية. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قامت مديرية الزراعة بالمنيا بالمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، وتم إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط المرور على الزراعات الشتوية المتنوعة (قمح، برسيم، بنجر سكر، فول بلدي، بصل، ثوم، بطاطس، يانسون) في مراكز المحافظة. كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن تحصين 6,296 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما تم عقد 8 ندوات إرشادية حول هذه الأمراض وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج عدة ندوات إرشادية في مزارع الدواجن عن الأمان الحيوي ومقاومة المضادات الحيوية والمتبقيات الدوائية. كما أعلنت المديرية عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تابعت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، والمرور على زراعات القصب والذرة الشامي والفول البلدي وأشجار النخيل. كما تم تنفيذ ندوة إرشادية متخصصة عن محصول بنجر السكر، كما واصلت مديرية الزراعة بالأقصر المرور على زراعات قصب السكر في مركز إسنا بالتنسيق مع مصنع سكر أرمنت، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أختاماً مزورة، كما افتتحت مديرية الزراعة بأسوان ورشة عمل مع منظمة الفاو لمناقشة مشاريع زراعية، وتم إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كوم أمبو، كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو غلاب بالتعاون مع جامعة أسوان لخدمة المربين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.