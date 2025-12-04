قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الزراعة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية
وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، بصوته في انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل عقب إعادتها، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الوزير أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن التصويت هو حق وواجب وطني يساهم في اختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى أن صوت كل مواطن هو خطوة نحو بناء مستقبل أفضل وتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يخدم القضايا التنموية على مستوى الجمهورية.

ووجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين بالدائرة 16 مرشحًا، مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة الوطن و13 مرشحًا مستقلاً، يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يبلغ عدد الناخبين 744 ألفًا و824 ناخبًا في 89 لجنة انتخابية.

الاسكندرية انتخابات مجلس النواب وزير الزراعة دائرة الرمل محافظة الاسكندرية

