وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة خلال لقائه اليوم مع ديما اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي على هامش منتدى الدوحة، التزام مصر بتعزيز التحول الرقمي المسئول، وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي.



وثمن الدكتور بدر عبد العاطي -خلال اللقاء- جهود المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية في قضايا التكنولوجيا والحوكمة الرقمية.



وأشار وزير الخارجية إلى نشاط مصر في المجالات الرقمية بكافة محاورها على المستوى العربي والأفريقي، إلى جانب دورها كشريك فاعل في صياغة أطر التعاون الرقمي متعددة الأطراف، وكذلك أطر حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.



كما استعرض وزير الخارجية ما تم إحرازه من تقدم ملموس في مجال الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات الرقمية وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في 2025 .



وأكد وزير الخارجية الانفتاح على دراسة سبل التعاون مع المنظمة في مجالات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول الرقمي.