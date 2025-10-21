ياسين منصور يكشف تفاصيل فترة سواريش من الإختيار للرحيل

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل تولي سواريش القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وقال ياسين منصور ، عبر قناة الأهلي: " سوارش كان رجلًا لا أعرفه من قبل، عقدنا معه اجتماعين أو ثلاثة عبر تطبيق زووم ، وكان حسام غالي وعمر شاهين حاضرين، وتحدثوا معه في الأمور الفنية، كما تحدثت مع مانويل جوزيه وسألته عنه، فقال لي إنه مدرب جيد جدًا.

وأكمل حديثه قائلًا: "وقتها فكرنا أننا نريد بناء مشروع جديد، عندما جاء اجتمعنا معه أنا وكابتن الخطيب، وكان وقتها الدوري قد ضاع، فقلت له: نحن دائمًا في النادي الأهلي نرى أن أندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول تصنع أجيالًا قوية وثقيلة، وكذلك برشلونة دائمًا يُخرج لاعبين شباب متميزين، لذلك أرى أنه يجب علينا في الأهلي أن نركز على فرق الناشئين، وأن نستقدم مدربين أجانب لهذه الفرق، ليحاولوا تطبيق نفس طريقة لعب مدرب الفريق الأول".

وأضاف : "بعد رحيل سوارش، قدمت استقالتي، لكن كابتن الخطيب قال لي: "استمر" فقلت له: يا بيبو، الجمعية العمومية هي التي اختارتك، لذلك أنت من يجب أن يدير، وليس أنا.. دوري أن أساعدك في الجزء المالي، وأن نجلب رعاة ونزيد من دخل النادي".

وختم : " كان الهدف أن نصل في السنة الأولى إلى 15 مليون دولار، لكن فيما أعتقد لم نحقق ذلك، إذ وصلنا إلى 10 ملايين، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الناشئين، وكان هناك عقدان آخران بقيمة مليوني دولار كانا في الانتظار".