مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
رياضة

ياسين منصور يكشف تفاصيل فترة سواريش من الإختيار للرحيل

ياسين منصور
ياسين منصور
علا محمد

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل تولي سواريش القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وقال ياسين منصور ، عبر قناة الأهلي: " سوارش كان رجلًا لا أعرفه من قبل، عقدنا معه اجتماعين أو ثلاثة عبر تطبيق زووم ، وكان حسام غالي وعمر شاهين حاضرين، وتحدثوا معه في الأمور الفنية، كما تحدثت مع مانويل جوزيه وسألته عنه، فقال لي إنه مدرب جيد جدًا.

وأكمل حديثه قائلًا: "وقتها فكرنا أننا نريد بناء مشروع جديد، عندما جاء اجتمعنا معه أنا وكابتن الخطيب، وكان وقتها الدوري قد ضاع، فقلت له: نحن دائمًا في النادي الأهلي نرى أن أندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول تصنع أجيالًا قوية وثقيلة، وكذلك برشلونة دائمًا يُخرج لاعبين شباب متميزين، لذلك أرى أنه يجب علينا في الأهلي أن نركز على فرق الناشئين، وأن نستقدم مدربين أجانب لهذه الفرق، ليحاولوا تطبيق نفس طريقة لعب مدرب الفريق الأول".

وأضاف : "بعد رحيل سوارش، قدمت استقالتي، لكن كابتن الخطيب قال لي: "استمر" فقلت له: يا بيبو، الجمعية العمومية هي التي اختارتك، لذلك أنت من يجب أن يدير، وليس أنا.. دوري أن أساعدك في الجزء المالي، وأن نجلب رعاة ونزيد من دخل النادي".

وختم : " كان الهدف أن نصل في السنة الأولى إلى 15 مليون دولار، لكن فيما أعتقد لم نحقق ذلك، إذ وصلنا إلى 10 ملايين، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الناشئين، وكان هناك عقدان آخران بقيمة مليوني دولار كانا في الانتظار".

ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأهلي تفاصيل تولي سواريش سواريش

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

