ياسين منصور: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تجعله مسؤولًا عن اكتشاف أفضل المواهب

كشف ياسين منصور، المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة، عن رؤيته لتطوير فريق الكرة في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن فلسفته تقوم على الاستثمار في مشروع فني متكامل بقيادة مدرب طويل الأمد، وتطوير قطاع الناشئين ليكون نواة للفريق الأول.

وقال في تصريحات خلال استضافته بقناة الأهلي، قال منصور: "أميل لفكرة المدرب المشروع، فحين كنت رئيسًا لشركة الكرة، بحثنا بالفعل عن أسماء تدريبية من الصف الأول، لكن المطالب المالية كانت ضخمة جدًا، وهو ما كان يمثل مخاطرة كبيرة".

وأضاف: "تعاقدنا مع البرتغالي ريكاردو سواريش، وكان مدربًا مميزًا، بشهادة الكابتن مانويل جوزيه، كما حصل على جائزة مدرب الشهر أربع مرات في الدوري البرتغالي، لكن لا أعرف سبب رحيله السريع عن الأهلي بعد شهرين فقط، لأنني كنت قد غادرت منصبي في شركة الكرة حينها".



شدد ياسين منصور على أهمية إعادة هيكلة وتطوير قطاع الناشئين داخل النادي، قائلًا: "في أوروبا، تمر الأندية الكبرى بمنحنيات صعود وهبوط مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، لكن برشلونة يمثل حالة مختلفة بفضل أكاديميته التي تفرز مواهب مثل لامين يامال وبيدري وغيرهما".

وتابع: "الأهلي يحتاج إلى تطوير قطاع الناشئين من خلال الاستعانة بخبراء أجانب وكشافين متخصصين لاختيار العناصر المميزة من سن مبكرة، وتدريبهم على نفس طريقة لعب الفريق الأول".

وأوضح أن الاعتماد على أبناء النادي يمنح الفريق شخصية وروحًا خاصة، مضيفًا: "كل لاعب ناشئ يتم تصعيده للفريق الأول يوفر للنادي ما لا يقل عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعزز من استقرار المنظومة ماليًا وفنيًا، مع إمكانية تدعيم الفريق بلاعبين من الخارج وفق احتياجات محددة".

وختم منصور :" بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تجعله مسؤولًا عن اكتشاف أفضل المواهب، قائلاً: "أرى أن 70% من الشعب المصري يشجع الأهلي، وبالتالي من الطبيعي أن يكون 70% من أفضل لاعبي مصر ضمن ناشئي النادي".