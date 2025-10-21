خالد طلعت يكشف بطولات الأهلي و الزمالك في الألعاب الجماعية منذ تولي مجلس لبيب

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن بطولات النادي الأهلي و الزمالك في الالعاب الجماعية منذ تولي مجلس إدارة حسين لبيب رئاسة نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"منذ تولي مجلس حسين لبيب رئاسة الزمالك ، خلال عامين من أكتوبر 2023 الى اكتوبر 2025".

واضاف ؛"توج الأهلي بـ 48 بطولة في الالعاب الجماعية مقابل 7 بطولات فقط للزمالك".



كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك لم تعقد أي جلسات مع أي مدرب لتولي مهمة المدرب العام في الفارس الأبيض، خلفًا للمدرب حازم إمام الذي رحل عن الجهاز الفني للفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن جون إدوارد لم يعقد أي جلسات مع حسين لبيب رئيس النادي بعد رحيل حازم إمام، والأمر لم يتم التطرق إليه داخل النادي إطلاقًا.