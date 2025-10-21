هشام يكن: بيزيرا أفضل صفقات الزمالك..والمجالس السابقة سبب الأزمة المالية

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن البرازيلي خوان بيزيرا أفضل صفقات القلعة البيضاء التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": " سيف الجزيري من أفضل لاعبي الزمالك ويستحق الحصول على فرصة، و الأزمة المالية تؤثر على لاعبي الفريق وأتمنى من المدير الفني عدم معاقبة اللاعبين فنيا".

وأضاف: "المجالس السابقة في الزمالك سبب الأزمة المالية بالوقت الحالي، و يجب على مجلس الإدارة الاستعانة بـ أبناء الزمالك في الفترة القادمة".