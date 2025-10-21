إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت جدلاً واسعًا بعد منشوره الذي كتبه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، والذي قام فيه بالكشف عن الفارق الكبير في عدد البطولات بين الأهلي والزمالك خلال فترة رئاسة مجلس حسين لبيب لنادي الزمالك، والتي تمتد من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2025.

وقال طلعت في منشوره: “منذ تولي مجلس حسين لبيب رئاسة الزمالك ، خلال عامين من أكتوبر 2023 الى اكتوبر 2025، توج الأهلي بـ 48 بطولة في الالعاب الجماعية مقابل 7 بطولات فقط للزمالك”.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية.