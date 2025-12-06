قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو
إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025
خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان
دعاء المضمضة في الوضوء.. 10 كلمات تسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا
ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات
كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر
محمد شوقي يحكي كواليس فشل انتقاله للزمالك
إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان
إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اختيار شعار المعرض لهذا العام، «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر»، جاء بهدف الاقتراب من جيل الشباب وتقديم خطاب جذاب يشجع على القراءة، دون المساس بالقيم الثقافية العريقة للمعرض.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ في برنامج «العاشرة»، على قناة إكسترا نيوز، أن الشعار مستوحى من مقولة للكاتب الكبير نجيب محفوظ حول أهمية القراءة، وتم التأكد من صحتها من خلال مصادر موثقة، بعد أن واجهت إدارة المعرض صعوبة في التحقق من بعض المقولات المنسوبة للكاتب.

وأوضح مجاهد أن الشعار هذا العام ليس محور نقاش المعرض كما كان معتادًا، بل يمثل دعوة للقراءة، بينما ستظل القضايا الكبرى مهمة المعرض تُناقش خلال فعالياته، وسيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي القادم بعد أسبوعين.

وحول اختيار نجيب محفوظ شخصية المعرض لهذا العام، أكد مجاهد أن القرار لا يحتاج إلى دفاع، موضحًا أن محفوظ حظي سابقًا بندوة دولية عند حصوله على جائزة نوبل، وأن فكرة شخصية المعرض لم تنفذ إلا منذ عام 2014، مع توسع قائمة الشخصيات المكرمة لاحقًا.

كما أن هذا العام شهد أيضًا إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، وهي جائزة كبرى تمنحها وزارة الثقافة المصرية وأقيمت ضمن فعاليات المعرض، بقيمة مالية قدرها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، تكريمًا لأفضل رواية عربية صدرت خلال العام السابق.

تستعد القاهرة لاستقبال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 خلال من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويبدأ استقبال الجمهور من اليوم التالي للافتتاح الرسمي أي 22 يناير 2026.


مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026


يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، على أن تُمد ساعات العمل في يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً، مراعاة للإقبال الكبير المتوقع في عطلة نهاية الأسبوع.

يعد المعرض من أكبر الفعاليات الثقافية العربية، حيث يجذب عشرات الآلاف يوميًا من محبّي القراءة، والمهتمين بالثقافة، ودور النشر، وصنّاع الفكر والفن من مختلف دول العالم.


كيفية الوصول إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026


لتسهيل وصول الجمهور، توفر وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل شبكة نقل واسعة تضم خطوط أتوبيسات عامة وأخرى مخصّصة للعمل فقط خلال فترة المعرض، بحيث تغطي معظم مناطق القاهرة الكبرى. وتتوزع خطوط الأتوبيسات على سبعة مسارات رئيسية، تمر بنقاط محورية وشوارع رئيسية، وصولًا إلى مركز المعارض بالتجمع الخامس.

-عبد المنعم رياض – رمسيس – العباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

-دوران شبرا – شارع شبرا – أحمد حلمي – شارع رمسيس – العباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

-النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

-الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية البنات عين شمس – ميدان الشهيد هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

-ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

-صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

-المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

الدكتور أحمد مجاهد معرض القاهرة الدولي للكتاب ساعة بلا كتاب

