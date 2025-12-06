إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان

أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان أمام التجارة والعبور، حتى تقدم حركة طالبان ضمانات بأن المسلحين لن يدخلوا باكستان من الأراضي الأفغانية.

جاء ذلك وسط تجدد الاشتباكات عند الحدود بين باكستان وأفغانستان، حيث جرى تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود الباكستانية ومقاتلين تابعين لحركة طالبان.

وذكر موقع "كابول الآن" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندارابي، قوله في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن معبري تورخام وشامان مفتوحان حاليًا فقط للمساعدات الإنسانية.

وذكر أندارابي أيضا أن بلاده تتوقع من سلطات طالبان اتخاذ خطوات ملموسة لوقف "تدفق الإرهاب واستخدام المسلحين للأراضي الأفغانية ضد باكستان".

وبين أن التشدد عبر الحدود لا يقتصر على مقاتلي طالبان الباكستانيين والانفصاليين البلوش فحسب، بل يشمل أيضًا مواطنين أفغان يُزعم تورطهم في جرائم خطيرة داخل باكستان.