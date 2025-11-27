مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن حادث إطلاق نار بواشنطن: المشتبه به لديه علاقات في أفغانستان

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المكتب سيحقق بشكل دقيق في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “مستمرون في التحقيق في إطلاق النار قرب البيت الأبيض على أنه عمل إرهابي”.

وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “نقود التحقيقات بإطلاق النار في واشنطن ”.

وأكمل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: سوف نقوم بتوفير أدلة قوية بشأن الحادث، والمشتبه به كان لديه علاقات في أفغانستان".

وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: سنمنع وصول أشخاص ذات خلفية عنيفة إلى الولايات المتحدة، ونحقق في علاقات للمشتبه به مع شركاء خارج الولايات المتحدة".

