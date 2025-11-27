الاتحاد الأوروبي يدعم القومي لحقوق الإنسان | تفاصيل

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان كايسا أولونجرين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

وخلال اللقاء رحّب رئيس المجلس بزيارة المسؤولة الأوروبية، مؤكدًا أهمية الشراكة الممتدة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في دعم حقوق الإنسان وبناء القدرات وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

واستعرض كارم جهود المجلس في متابعة الانتخابات، وتطوير آليات تلقي الشكاوى، والتوسع في برامج التوعية والتدريب، بالإضافة إلى دوره في دعم الحوار مع الشباب والجامعات ومراكز الأبحاث، ومساندة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن جانبها، أشادت أولونجرين بالدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدة تطلعها إلى توسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجالات المتابعة والتدريب والدعم الفني.

وشهد اللقاء حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وطلاب من الجامعات المصرية، وخبراء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.