قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هوية منفذ إطلاق النار في واشنطن تثير عاصفة سياسية.. وترامب يتحرك فورا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
فرناس حفظي

كشفت التحقيقات أن رحمان الله لخانوال، المشتبه بإطلاق النار الذي أصاب جنديين من الحرس الوطني الأمريكي بجروح خطيرة قرب البيت الأبيض، هو شاب أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 بعد سقوط كابل بيد طالبان. ووفق شهادة أحد أقاربه، فقد خدم لخانوال لمدة عقد كامل في الجيش الأفغاني إلى جانب القوات الأمريكية وضد طالبان، وكان متمركزًا في قاعدة قندهار.


إثر الحادث، أصدر الرئيس دونالد ترامب بيانًا وصف فيه أفغانستان بـ"الجحيم"، ودعا إلى "إعادة فحص ملفات كل من دخل من أفغانستان خلال عهد بايدن"، قبل أن تعلن هيئة الهجرة وقف طلبات الهجرة من أفغانستان بشكل فوري ومفتوح لحين استكمال مراجعة أمنية مشددة.


القريب الذي تحدّث لشبكة NBC قال إنه "مصدوم" من تورط لخانوال في الهجوم، مشيرًا إلى أنه أب لخمسة أطفال، وأنهما كانا معًا هدفًا لطالبان خلال خدمتهما العسكرية. وأضاف باكيًا: "لا أصدق أنه فعل هذا… أحتاج أن أفهم ما الذي جرى".
الهجوم وقع قرب محطة مترو على مسافة قصيرة من البيت الأبيض، حيث تعرض الجنديان لإطلاق نار من مسافة قريبة. وفيما تحدث حاكم ولاية فرجينيا الغربية عن وفاتهما، تراجعت المعلومات لاحقًا وسط تقارير متضاربة، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إصابتهما خطيرة.


وصف ترامب الهجوم بأنه "عمل شرير وكراهية وإرهاب، وجريمة بحق الأمة والبشرية"، مضيفًا أن الحادث يُسلّط الضوء على "أكبر تهديد للأمن القومي". وطالب باتخاذ إجراءات فورية لترحيل أي أجنبي "لا يضيف قيمة للبلاد" على حد تعبيره.


كما  استدعت السلطات فريقًا من الـFBI، وتوقف نشاط الطيران في مطار رونالد ريغان لمدة ساعة بسبب تحليق طائرات استجابـة للحادث، قبل أن تُستأنف العمليات لاحقًا. ولم يكن ترامب موجودًا في واشنطن وقت الحادث، بل كان في ملعب الغولف في فلوريدا، حيث كتب لاحقًا على "تروث سوشيال" أن "المجرم سيواجه ثمنًا باهظًا"، داعيًا بالسلامة للجنديين.

رحمان الله لخانوال الحرس الوطني الأمريكي البيت الأبيض الولايات المتحدة الجيش الأفغاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد