حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
أخبار البلد

تمديد مهلة السداد يعيد ترتيب سباق حج الجمعيات الأهلية

صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تمديد مهلة سداد رسوم مستويات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية المختارين فى القرعة الالكترونية العلنية وذلك لمدة أسبوع أخر لتكون المهلة الأخيرة على أن يتم تصعيد الاسماء الاحتياطى.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدة فترة سداد رسوم مستويات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية المختارين في  القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ- 2026م، والتي أجريت السبت الماضي لاختيار 12 ألف حاج بين المتقدمين، وذلك لمدة أسبوع آخر لتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر بدلا من اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر.

وأوضحت الوزيرة يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج المختارين، حيث يتم السداد في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات خلال تلك الفترة سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

-  مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

-  مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

-  مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1500 متر من الحرم المكي».

وقد تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 415 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  262 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه وشامل الوجبات، حيث إن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقا.

وأجريت وزارة التضامن الاجتماعي  القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، لموسم حج 1447هـ- 2026م وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص عدد 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية، والتي تتحمل شرف خدمة ضيوف الرحمن؛ انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية وموقعها القيادي في العالم الإسلامي، والتي جعلت من الحج نموذجًا عالميًا يُدرّس في فن إدارة الحشود، عبر تطوير منظومة من الخدمات وحُسن التنسيق مع البعثات واعتمادها على تقنيات ذكية، وبنية تحتية متقدمة واهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن وذوي الإعاقة، مثمنة كذلك التعاون المثمر مع شركة بشرى الضيافة لخدمات الحجاج والمعتمرين،تلك المؤسسة الرائدة التي تقدّم نموذجًا يُحتذى به في خدمات الطوافة والمشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات الراقية للحجيج ترتكز على الأصالة، والجودة والرعاية، بهدف منحهم تجربة إيمانية راقية وآمنة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لأول مرة منذ إنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، يشرق موسمها الجديد للحج، دون مؤسسها الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والذي غيبه الموت هذا العام، والذي أسس هذا الكيان الصلب عام 2007، فرحمة الله على أحد أبطال مصر المخلصين.

وأشارت إلى أن  الوزارة  ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج لا تدخر جهدًا في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية لفريضة الحج عندما يكتبها الله لهم، نعمل على توفير كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم خلال رحلة الحج المقدسة، لأننا نرى في رعاية الحجاج واجبًا دينيًا ووطنيًا وشرفًا كبيرًا لنا، وقد اتخذنا إجراءات استثنائية هذا العام لضمان أن يتمكن حجاجنا من تأدية المناسك في أفضل الظروف، وقد شملت جهود الوزارة في الاستعداد المبكر، فبدأت المؤسسة الإعداد لموسم الحج لهذا العام مع نهاية موسم حج 1446 هجرياً؛ حيث عكف مجلس أمناء المؤسسة على التخطيط الجيد لموسم الحج حتى نستمر في عهدنا في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والذين يستحقون منا بذل الجهد والتخطيط المرتكز على خبرات المؤسسة وتميزها في مواسم الحج السابقة.

وزارة التضامن الاجتماعي تمديد مهلة سداد رسوم مستويات الحج الجمعيات الأهلية القرعة الالكترونية ا التضامن الاجتماعي

