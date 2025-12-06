قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو
إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025
خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان
دعاء المضمضة في الوضوء.. 10 كلمات تسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا
ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات
كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر
محمد شوقي يحكي كواليس فشل انتقاله للزمالك
إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان
إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان
ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الإمارات في كأس العرب

منتخب مصر الثانى
منتخب مصر الثانى
رباب الهواري

يسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي مساء اليوم السبت منتخب الإمارات، في مواجهة قوية وحاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. 

ويأمل الفراعنة في استعادة توازنهم بعد التعادل في الجولة الافتتاحية، وتعزيز فرصهم في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

موقف المنتخبين في جدول الترتيب

يدخل منتخب مصر اللقاء وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من التعادل الإيجابي أمام الكويت بنتيجة 1-1، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة. وفي المقابل، يقبع منتخب الإمارات في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب الأردني الذي يتصدر المجموعة بثلاث نقاط كاملة.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة حتى الآن على النحو التالي:

  • الأردن – 3 نقاط
  • مصر – نقطة واحدة
  • الكويت – نقطة واحدة
  • الإمارات – دون نقاط

هذه المعطيات تمنح المنتخب المصري فرصة قوية للتقدم في الترتيب حال تحقيقه الفوز الليلة، بينما يسعى المنتخب الإماراتي لتعويض خسارته الأولى والإبقاء على آماله في المنافسة.

الفراعنة يختتمون الاستعدادات للمواجهة

أنهى المنتخب المصري استعداداته للمباراة المرتقبة، حيث خاض الفريق مرانه الختامي تحت قيادة الجهاز الفني، وسط حالة من التركيز والجدية. وحرص المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة الأولى، إلى جانب تجهيز البدائل الفنية المناسبة لمواجهة المنتخب الإماراتي، الذي يُتوقع أن يخوض اللقاء بطموح كبير بحثًا عن أولى نقاطه.

موعد المباراة

تنطلق المواجهة بين مصر والإمارات اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام على استاد لوسيل، ضمن ثاني مواجهات المجموعة الثالثة. وتترقب الجماهير المصرية والعربية لقاءً مرتقبًا قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد ملامح المنافسة على التأهل للدور التالي


 

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

عصام صاصا

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

حبس

تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال

أرشيفية

حبس عنصرين اجراميين في غسل 4 ملايين جنيه

عصام صاصا

عصام صاصا و15 متهما آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي .. غدًا

بالصور

كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة

سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال.. المكونات وخطوات التحضير

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

