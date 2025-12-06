ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الإمارات في كأس العرب

يسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي مساء اليوم السبت منتخب الإمارات، في مواجهة قوية وحاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويأمل الفراعنة في استعادة توازنهم بعد التعادل في الجولة الافتتاحية، وتعزيز فرصهم في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

موقف المنتخبين في جدول الترتيب

يدخل منتخب مصر اللقاء وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من التعادل الإيجابي أمام الكويت بنتيجة 1-1، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة. وفي المقابل، يقبع منتخب الإمارات في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب الأردني الذي يتصدر المجموعة بثلاث نقاط كاملة.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة حتى الآن على النحو التالي:

الأردن – 3 نقاط

مصر – نقطة واحدة

الكويت – نقطة واحدة

الإمارات – دون نقاط

هذه المعطيات تمنح المنتخب المصري فرصة قوية للتقدم في الترتيب حال تحقيقه الفوز الليلة، بينما يسعى المنتخب الإماراتي لتعويض خسارته الأولى والإبقاء على آماله في المنافسة.

الفراعنة يختتمون الاستعدادات للمواجهة

أنهى المنتخب المصري استعداداته للمباراة المرتقبة، حيث خاض الفريق مرانه الختامي تحت قيادة الجهاز الفني، وسط حالة من التركيز والجدية. وحرص المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة الأولى، إلى جانب تجهيز البدائل الفنية المناسبة لمواجهة المنتخب الإماراتي، الذي يُتوقع أن يخوض اللقاء بطموح كبير بحثًا عن أولى نقاطه.

موعد المباراة

تنطلق المواجهة بين مصر والإمارات اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام على استاد لوسيل، ضمن ثاني مواجهات المجموعة الثالثة. وتترقب الجماهير المصرية والعربية لقاءً مرتقبًا قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد ملامح المنافسة على التأهل للدور التالي



