مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو
إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025
خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان
دعاء المضمضة في الوضوء.. 10 كلمات تسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا
ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات
كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر
محمد شوقي يحكي كواليس فشل انتقاله للزمالك
إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان
إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان
اقتصاد

سعر أكبر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب مع أول تعاملات له اليوم السبت  الموافق 6-12-2025 داخل محلات الصاغة

سعر أكبر عيار ذهب

وجاء سعر أكبر أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأوسع انتشارا داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6411 جنيه للبيع و 6451 جنيه للشراء

استقرار الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ثباتًا في أول تعاملات له اليوم السبت على مستوى الأعيرة المختلفة دون تغيير.

تحرك الذهب

ومع اغلاق تعاملات أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات إضافية منذ بدء التعاملات المسائية وحتي اغلاق معاملات أمس؛ ليصل بذلك حجم زيادته 30 جنيه في المتوسط

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

تحركات الذهب

مع ارتفاع سعر جرام الذهب في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية حيث كسر جمود التذبذب الذي قد شهده على مدار الأسابيع السابقة رغم حالات الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو  5610 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6411 جنيه للبيع و 6451 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5610 جنيه للبيع و 5645 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4808 جنيه للبيع و 4838 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3740 جنيه للبيع و 3763 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4243 دولار للبيع و 4244 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 44.88 ألف جنيه للبيع و 45,16 ألف جنيه للشراء

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية


سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026

طرح مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث بعنوان «توقعات الذهب لعام 2026» أربعة سيناريوهات لأداء المعدن خلال العام المقبل، بعد عام 2025 الذي حقق خلاله الذهب أداءً استثنائيًا تجاوز 60% وتسجيل أكثر من 50 ذروة سعرية.

ووفق التقرير، جاء الأداء القوي مدفوعًا ببيئة اقتصادية وجيوسياسية متوترة، وضعف الدولار، وتوسع سياسات التيسير النقدي عالميًا، إلى جانب الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

ويتوقع السيناريو الأساسي استمرار التحرك داخل نطاق طبيعي في 2026، مع نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7-2.8% وتخفيضات إضافية للفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

أما السيناريو الثاني، فيرجّح ارتفاع الذهب بين 5-15% في حال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتزايد العزوف عن المخاطرة، وانخفاض الفائدة بصورة أكبر.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

ويتوقع السيناريو الثالث، المسمى «حلقة الانهيار»، ارتفاع الذهب بين 15-30% حال تباطؤ عالمي أعمق وتفاقم التوترات الجيوسياسية.

بينما يشير السيناريو السلبي إلى احتمال تراجع الذهب بين 5-20% مع انتعاش اقتصادي عالمي وعودة التضخم وارتفاع العوائد والدولار، مما قد يؤدي إلى خروج استثمارات من صناديق الذهب إلى الأسهم.

وخلال العام الجاري، شهدت صناديق الذهب العالمية تدفقات استثمارية بلغت نحو 77 مليار دولار، تسببت في إضافة أكثر من 700 طن إلى الحيازات.

وأكد التقرير أن الذهب سيظل يتمتع بقدرة على تنويع المحافظ والتحوط ضد المخاطر في ظل بيئة عالمية تتسم بالصدمات المفاجئة، مع توقع استمرار الطلب الاستثماري كعامل رئيسي يدعم الأسعار.

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

عصام صاصا

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة

سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال.. المكونات وخطوات التحضير

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

