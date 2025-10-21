قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الدماطي: انتخابات الأهلي الحالية هي انتخابات سيد عبدالحفيظ وياسين منصور

باسنتي ناجي

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي الانتخابات الحالية بالقلعة الحمراء.

وقال الدماطي في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”،"انتخابات الأهلي الحالية هي انتخابات سيد عبدالحفيظ وياسين منصور".

وكان قد علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد  الدماطي في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لم تحدث  أزمة بين الكابتن الخطيب وحسام غالي، مشددا أن  حسام شخص واضح وهو أمر يعتبره البعض ميزة والآخر يراه عيبا.

وأضاف “مكنش في خلاف على الطاولة بين الخطيب وغالي، ممكن خلاف في الكورة في حاجة إحنا مش شايفنها وهو خد قرار بالابتعاد في الفترة الأخيرة”.

وتابع “أنا مش النوع اللي هتستغل أن الناس دلوقتي بتهاجم حسام غالي، وأدخل أكمل خصوصًا أنه حتى الآن عضو مجلس إدارة معايا، أنا مش من النوع اللي بحب اخبط في حد لمجرد برة وأنا جوة، حسام، شخصية واضحة”.

الدماطي الأهلي الزمالك

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنانة نادية مصطفي

نادية مصطفي تحيي حفلا بالموسيقى العربية .. الخميس

ناهد السباعي

بين السادة الأفاضل وبنات الباشا.. ناهد السباعي تعيش انتعاشة سينمائية

أوسكار

إيرادات السينما المصرية| أوسكار بالمركز الأول ويزيح وفيها إيه يعني

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

