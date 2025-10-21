حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد الدماطي في تصريحات لبرنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لم تحدث أزمة بين الكابتن الخطيب وحسام غالي، مشددا أن حسام شخص واضح وهو أمر يعتبره البعض ميزة والآخر يراه عيبا.

وأضاف “مكنش في خلاف على الطاولة بين الخطيب وغالي، ممكن خلاف في الكورة في حاجة إحنا مش شايفنها وهو خد قرار بالابتعاد في الفترة الأخيرة”.

وتابع “أنا مش النوع اللي هتستغل أن الناس دلوقتي بتهاجم حسام غالي، وأدخل أكمل خصوصًا أنه حتى الآن عضو مجلس إدارة معايا، أنا مش من النوع اللي بحب اخبط في حد لمجرد برة وأنا جوة، حسام، شخصية واضحة”.