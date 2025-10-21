خالد الغندور: آلام الظهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن عبد الله السعيد يعاني من آلام في الظهر وليس إجهاد عضلي كما تردد، والجهاز الطبي فضل إراحته خلال الأيام الماضية لعدم تفاقم الإصابة.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن عبد الله السعيد لم يشارك في تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية وما زال موقفه غامضاً من المشاركة في المران.

وأوضح أن الجهاز الطبي اقترح تجهيز عبد الله السعيد للمشاركة في بطولة السوبر المصري واستبعاده من مباراة العودة أمام ديكيداها يوم الجمعة المقبل، ويحسم يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك مصير اللاعب النهائي.