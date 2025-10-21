دونجا: أتمنى أن يختم طارق حامد مسيرته في الزمالك وعودته ستفيد الفريق

أكد تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، أن طارق حامد قدّم الكثير لنادي الزمالك ولا يرغب في اللعب لأي فريق آخر داخل مصر، مشيرًا إلى أنه واحد من أفضل لاعبي الارتكاز في مصر.

وأضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن عودة طارق حامد إلى القلعة البيضاء ستكون مكسبًا كبيرًا للفريق، موضحًا أن الزمالك يمكن أن يستفيد منه فنيًا داخل المستطيل الأخضر، ثم إداريًا أو فنيًا بعد اعتزاله، خاصة وأن اللاعب يرغب في ختام مسيرته داخل نادي الزمالك.

وشدد دونجا على أن روح طارق حامد القتالية والتزامه داخل وخارج الملعب نموذج يجب أن يُحتذى به، مؤكدًا أن وجوده في غرفة الملابس سيُحدث فارقًا كبيرًا مع اللاعبين الشباب، وسيمنح الفريق شخصية قوية يحتاجها الزمالك في الفترة المقبلة.