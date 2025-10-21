اليوم.. بيراميدز يستضيف فاركو بأفراح السوبر الأفريقي

يستضيف بيراميدز فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الـ11 من مسابقة الدورى الممتاز، وهى مباراة تم ترحيلها عدة أيام، بسبب إقامة كأس السوبر الإفريقى بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

ورغم فرحة بيراميدز باللقب الإفريقى، فإن مباراة فاركو تعد صعبة للغاية، خاصة من الناحية البدنية، حيث لم يحصل اللاعبون على قسط كاف من الراحة والاستعداد للقاء، فبعد مواجهة نهضة بركان السبت الماضى يضطر بيراميدز للعب اليوم بعد راحة 48 ساعة فقط، وهو عبء كبير يضع الفريق تحت ضغط، خاصة أنه مطالب بالفوز لإعادة إحياء آماله فى المنافسة على صدارة مسابقة الدورى، التى ابتعد عنها بسبب تأجيل مبارياته لانشغاله بالمباريات الإفريقية المتتالية.

ترتيب بيراميدز

بيراميدز يحتل المركز التاسع بـ14 نقطة، وهو مركز لا يعبر عن حقيقة وضع الفريق فى الجدول، لأنه لم يلعب سوى 7 مباريات فقط، بينما هناك فرق تسبقه فى الترتيب لعبت 11 مباراة، لذلك فإن المركز الحقيقى للفريق لن يتحدد إلا بعد أن يخوض مبارياته المؤجلة كاملة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا المسابقة حاليا بـ 20 نقطة، ولعب 10 مباريات وهو لا يتفوق على «السماوى» إلا بـ 6 نقاط فقط، وهو فارق بسيط يسهل تعويضه من الفوز بالمؤجلات.

ورغم كل هذا، فإن وضع المنافس يسهل مهمة بيراميدز بشكل كبير، ففريق فاركو يحتل المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط، وبعد خوضه 9 مباريات خسر 3 منها وتعادل فى 6، ولم يعرف طريق الفوز حتى الآن، ومن المنطقى أن يكون هدفه هو الخروج من اللقاء بأى مكسب حتى ولو بنقطة التعادل.