قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك
خالد الغندور يكشف خطة وزارة الرياضة لإنقاذ منتخبات الناشئين
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة
هل شد الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. بيراميدز يستضيف فاركو بأفراح السوبر الأفريقي

بيراميدز
بيراميدز
يارا أمين

يستضيف بيراميدز فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الـ11 من مسابقة الدورى الممتاز، وهى مباراة تم ترحيلها عدة أيام، بسبب إقامة كأس السوبر الإفريقى بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

ورغم فرحة بيراميدز باللقب الإفريقى، فإن مباراة فاركو تعد صعبة للغاية، خاصة من الناحية البدنية، حيث لم يحصل اللاعبون على قسط كاف من الراحة والاستعداد للقاء، فبعد مواجهة نهضة بركان السبت الماضى يضطر بيراميدز للعب اليوم بعد راحة 48 ساعة فقط، وهو عبء كبير يضع الفريق تحت ضغط، خاصة أنه مطالب بالفوز لإعادة إحياء آماله فى المنافسة على صدارة مسابقة الدورى، التى ابتعد عنها بسبب تأجيل مبارياته لانشغاله بالمباريات الإفريقية المتتالية.

ترتيب بيراميدز 

بيراميدز يحتل المركز التاسع بـ14 نقطة، وهو مركز لا يعبر عن حقيقة وضع الفريق فى الجدول، لأنه لم يلعب سوى 7 مباريات فقط، بينما هناك فرق تسبقه فى الترتيب لعبت 11 مباراة، لذلك فإن المركز الحقيقى للفريق لن يتحدد إلا بعد أن يخوض مبارياته المؤجلة كاملة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا المسابقة حاليا بـ 20 نقطة، ولعب 10 مباريات وهو لا يتفوق على «السماوى» إلا بـ 6 نقاط فقط، وهو فارق بسيط يسهل تعويضه من الفوز بالمؤجلات. 

ورغم كل هذا، فإن وضع المنافس يسهل مهمة بيراميدز بشكل كبير، ففريق فاركو يحتل المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط، وبعد خوضه 9 مباريات خسر 3 منها وتعادل فى 6، ولم يعرف طريق الفوز حتى الآن، ومن المنطقى أن يكون هدفه هو الخروج من اللقاء بأى مكسب حتى ولو بنقطة التعادل.

بيراميدز فاركو الدورى الممتاز كأس السوبر الإفريقى نهضة بركان المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يشعل خامس ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورة أم كلثوم.. صور

بوستر فيلم أسد

بعد سفره للجونة.. محمد رمضان ينشر بوستر فيلم أسد

سامو زين

ساموزين يطرح أغنيته الجديدة I love you moot

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد