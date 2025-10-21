قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك
خالد الغندور يكشف خطة وزارة الرياضة لإنقاذ منتخبات الناشئين
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة
هل شد الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم

يارا أمين

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن أبناء القلعة البيضاء كانوا يستحقوا التواجد في منصب المدير الرياضي بدلا من جون إدوارد.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": " صفقات الزمالك الجديدة لا تستطيع المنافسة على البطولات، والأبيض لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم بسبب ضعف اللاعبين فنيا".

وأضاف: " الفوز على ديكيداها بسداسية خادع والفريق الصومالي ضعيف ولا أستطيع الحكم على الزمالك فنيًا، ومن المفترض أن يكون الفوز دافع قوي للاعبين في المرحلة المقبلة".

هشام يكن الزمالك القلعة البيضاء جون إدوارد ديكيداها

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ليلى أحمد زاهر

هند عبدالله: مكنتش عايزة ليلى أحمد زاهر في المسلسل بس فاجئتني.. فيديو

هنا الزاهد

هنا الزاهد: اترشحت لمسابقة أجمل 100 وجه بالعالم.. وبخاف الوقت يسرقني ومعملش عيلة

هند عبدالله

هند عبدالله: طفولتي كانت غير مستقرة وأمي توفيت أثناء الولادة.. فيديو

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

