هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن أبناء القلعة البيضاء كانوا يستحقوا التواجد في منصب المدير الرياضي بدلا من جون إدوارد.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": " صفقات الزمالك الجديدة لا تستطيع المنافسة على البطولات، والأبيض لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم بسبب ضعف اللاعبين فنيا".

وأضاف: " الفوز على ديكيداها بسداسية خادع والفريق الصومالي ضعيف ولا أستطيع الحكم على الزمالك فنيًا، ومن المفترض أن يكون الفوز دافع قوي للاعبين في المرحلة المقبلة".