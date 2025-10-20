زيزو يقرر تصعيد أزمته للفيفا في هذه الحالة

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات حول أزمة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي مع ناديه السابق الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: “زيزو قرر تصعيد قضيته مع الزمالك للفيفا لو استمرّ الزمالك في المماطلة في صرف مستحقات اللاعب اللي بتُقدّر من وجهة نظر زيزو بـ 82 مليون جنيه”.

وتابع: “زيزو شايف إن موقفه قانوني 100٪؜ والقضية في صالحه خاصة بعد ما قدم أوراق تثبت صحة مطالبه، وفي حالة صدور حكم لصالحه من لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة هيصعّد الأمر للفيفا للحصول على كامل مستحقاته”.

وكانت قد شهدت الساحة الرياضية تراشقا واتهامات بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي وإدارة نادي الزمالك حول الشكاوي المقدمة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

فيما كشف زيزو نجم النادي الأهلي تفاصيل أزمة نسبة الإعلانات التي تطالب بها إدارة نادي الزمالك فى الشكوي المنظورة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.