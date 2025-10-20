مدرب إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة تورام ومدة غيابه عن الفريق

يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي أزمة هجومية قبل مباراتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي، بعد تأكد غياب المهاجم الفرنسي ماركوس تورام بسبب إصابة في الفخذ.

وأكد المدير الفني كريستيان كييفو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة يونيون سانت-جيلواز غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، أن تورام لم يتعاف بعد بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيغيب أيضًا عن لقاء القمة أمام نابولي بقيادة أنطونيو كونتي في الدوري الإيطالي.

وأوضح كييفو أن بقية العناصر الهجومية جاهزة للمشاركة، قائلاً: "لاوتارو مارتينيز، وأنجي-يوان بوني، وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في حالة جيدة. أما ماركوس تورام فهو يحتاج لبضعة أيام إضافية للتعافي".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لا يوجد لاعب أساسي دائم في فريقي، أثق في جميع اللاعبين المتاحين، وكل منهم قادر على تقديم الإضافة داخل الملعب".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقاط متساوٍ مع نابولي صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ميلان المتصدر، ما يجعل المواجهتين المقبلتين حاسمتين في سباق المنافسة المحلية والأوروبية.