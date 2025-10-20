اتحاد جدة يكتسح الشرطة العراقي برباعية في بغداد بدوري أبطال آسيا

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأ اللقاء بقوة من جانب أصحاب الأرض، حيث تقدم بسام شاكر للشرطة في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح الاتحاد في قلب النتيجة سريعًا بتسجيل هدفين عن طريق موسى ديابي وفابينيو في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق السعودي تفوقه بإضافة هدفين جديدين عبر حسام عوار في الدقيقتين 60 و76، ليؤكد الاتحاد تفوقه خارج الديار ويظفر بثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة غياب الثنائي كريم بنزيما وستيفن بيرجوين عن قائمة الاتحاد بسبب عدم الجاهزية، بينما عاد النجم الجزائري حسام عوار للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

بريدراج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، كارلو سيميتش، ماريو ميتاي، فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار، محمدو دومبيا، موسى ديابي، روجر فيرنانديز.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وفشل المدير الفني المصري مؤمن سليمان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول لفريقه في البطولة، ليواصل الشرطة نتائجه السلبية بعد ثلاث جولات.