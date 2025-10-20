قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير سيروا العجب العجاب
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اتحاد جدة يكتسح الشرطة العراقي برباعية في بغداد بدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة
اتحاد جدة
حمزة شعيب

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأ اللقاء بقوة من جانب أصحاب الأرض، حيث تقدم بسام شاكر للشرطة في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح الاتحاد في قلب النتيجة سريعًا بتسجيل هدفين عن طريق موسى ديابي وفابينيو في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق السعودي تفوقه بإضافة هدفين جديدين عبر حسام عوار في الدقيقتين 60 و76، ليؤكد الاتحاد تفوقه خارج الديار ويظفر بثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة غياب الثنائي كريم بنزيما وستيفن بيرجوين عن قائمة الاتحاد بسبب عدم الجاهزية، بينما عاد النجم الجزائري حسام عوار للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:
بريدراج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، كارلو سيميتش، ماريو ميتاي، فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار، محمدو دومبيا، موسى ديابي، روجر فيرنانديز.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وفشل المدير الفني المصري مؤمن سليمان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول لفريقه في البطولة، ليواصل الشرطة نتائجه السلبية بعد ثلاث جولات.

اتحاد جدة الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

