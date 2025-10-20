مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن التفاصيل الكاملة فى أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 في دوري الجمهورية.





قال المصدر ذاته أن حكم اللقاء احتسب ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي في أول 3 دقائق فما كان من جهاز نادي بيراميدز إلا أن نزل لـ أرضية الملعب واعترض وكذلك إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين نزل اعتراضا علي الحكم فقام حكم اللقاء بطرد إسلام شكري ورد عليه الأخير مش هطلع من الملعب.





تابع: حكم لقاء الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 فى دوري الجمهورية منح رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز مهلة للخروج بعيدا عن الملعب وإلا هيلغي المباراة.





أضاف: إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز أقسم أنه لن يخرج من الملعب وقال للحكم وريني هتلغي الماتش إزاي عاوزني أطلع طلع بتوع الأهلي هما كمان.استطرد: الحكم في قرار غير متوقع إنتظر الوقت القانوني وبعدها أطلق صافرة إلغاء المباراة لصالح النادي الأهلي وخرج رفقة طاقم التحكيم وخرج برا الملعب.





واختتم حديثه قائلا: بعدها ذهب المدير الفني الأجنبي لطاقم الحكام وطلبوا منهم استكمال المباراة ولكن طاقم التحكيم رفض استكمال المباراة إلا في حالة خروج إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بـ نادي بيراميدز خارج الملعب.





إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

قرر حكم مباراة فريق الكرة بـ النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007 والتى جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين.

وجاء سبب قرار إلغاء الحكم مباراة الأهلي وبيراميدز نظرا لاعتراض فريق بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي مواليد 2007.

كما أن قرار حكم لقاء الأهلي وبيراميدز جاء نظرا لـ قيامه بطرده رئيس قطاع الناشئين لفريق بيراميدز ولم يستجيب للقرار ورفض الخروج من الملعب اعتراضا على قراراته التحكيمية.