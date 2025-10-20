قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007

مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
مباراة الأهلي وبيراميدز 2007

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن التفاصيل الكاملة فى أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 في دوري الجمهورية.
 


قال المصدر ذاته أن حكم اللقاء احتسب ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي في أول 3 دقائق فما كان من جهاز نادي بيراميدز إلا أن نزل لـ أرضية الملعب واعترض وكذلك إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين نزل اعتراضا علي الحكم فقام حكم اللقاء بطرد إسلام شكري ورد عليه الأخير مش هطلع من الملعب.
 


تابع: حكم لقاء الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 فى دوري الجمهورية منح رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز مهلة للخروج بعيدا عن الملعب وإلا هيلغي المباراة.
 


أضاف: إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز أقسم أنه لن يخرج من الملعب وقال للحكم وريني هتلغي الماتش إزاي عاوزني أطلع طلع بتوع الأهلي هما كمان.استطرد: الحكم في قرار غير متوقع إنتظر الوقت القانوني وبعدها أطلق صافرة إلغاء المباراة لصالح النادي الأهلي وخرج رفقة طاقم التحكيم وخرج برا الملعب.
 


واختتم حديثه قائلا: بعدها ذهب المدير الفني الأجنبي لطاقم الحكام وطلبوا منهم استكمال المباراة ولكن طاقم التحكيم رفض استكمال المباراة إلا في حالة خروج إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بـ نادي بيراميدز خارج الملعب.

 

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

قرر حكم مباراة فريق الكرة بـ النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007 والتى جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين.

وجاء سبب قرار إلغاء الحكم مباراة الأهلي وبيراميدز نظرا لاعتراض فريق بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي مواليد 2007.

كما أن قرار حكم لقاء الأهلي وبيراميدز جاء نظرا لـ قيامه بطرده رئيس قطاع الناشئين لفريق بيراميدز ولم يستجيب للقرار ورفض الخروج من الملعب اعتراضا على قراراته التحكيمية.

الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية حكم لقاء الاهلي وبيراميدز وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يسحق درب السلطان ويتوج بطلا لأفريقيا لليد

اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الشرطة العراقي برباعية في بغداد بدوري أبطال آسيا

اتحاد الكرة

عندنا ثقة كبيرة فيكم| ماذا قال رئيس اتحاد الكرة بمعسكر المحكمات؟

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد