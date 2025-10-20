إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية 2007.. ما السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب إلغاء حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007، للمباراة.

وكتب شوبير عبر “فيس بوك”: “الحكم يُلغي مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007؛ بعد اعتراض لاعبي بيراميدز على قرار احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي”.

وفي سياق آخر، حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، الفوز على ضيفه بيراميدز، بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت في الثالثة من عصر اليوم، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من: سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، عصام الغندور مدربًا للحراس، محمد راشد المدير الإداري، محمد حمدي طبيب الفريق، الحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، عبد الحميد حسين أخصائي التدليك.