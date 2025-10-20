رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضم مدافع الفريق عمرو الجزار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح نصار، في تصريحات إذاعية لبرنامج «لعبة والتانية» عبر راديو «ميجا إف إم»، أن النادي الأهلي لم يتواصل من قريب أو بعيد بشأن التعاقد مع اللاعب، مشددًا على تمسك إدارة البنك الأهلي ببقاء الجزار ضمن صفوف الفريق.

وقال رئيس البنك الأهلي: «عمرو الجزار مستمر معنا، ولم تحدث أي مفاوضات مع الأهلي، وما يُثار في هذا الشأن غير صحيح تمامًا».

وفي سياق آخر، علّق نصار على تصريحات اللاعب أحمد ياسر التي زعم فيها أن المدير الفني السابق طارق مصطفى كان يتقاضى عمولات من بعض اللاعبين، حيث نفى رئيس البنك الأهلي تلك الادعاءات بشكل قاطع.

وأضاف: «طارق مصطفى من أكثر المدربين المحترمين الذين تولوا قيادة الفريق، وحقق معنا نجاحات كبيرة، منها الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري، ونحن نكن له كل تقدير واحترام».