استمرار غياب الدباغ ومنسي وآدم كايد عن مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

يتواصل غياب الثلاثي عدي الدباغ وناصر منسي وآدم كايد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواصل الثلاثي التدريبات التأهيلية بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبون في الفترة الحالية، لتجهيزهم للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

اقترب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، لخوض بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل رئيس البعثة قبل أن يتم الإعلان الرسمي.

