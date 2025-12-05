قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها

طائرة إيرباص
طائرة إيرباص
محمود نوفل

أعلنت شركة LATAM Airlines Brasil  اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها بسبب شاحنة تحميل الأمتعة، حيث انتقلت النيران إلى الطائرة.

وشهد العالم حالة ارتباك واسعة في حركة الطيران بعد أن أمرت شركة إيرباص Airbus الأوروبية، بإجراء تحديثات برمجية فورية لنحو 6000 طائرة من طراز A320، أي ما يزيد على نصف أسطول الطائرات الضيقة البدن عالميا، ما أجبر شركات طيران عدة على وقف تشغيل طائراتها في واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما خلال العام.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت شركة إيرباص عن استدعاء عاجل يشمل نحو 6 آلاف طائرة من عائلة A320، في واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في تاريخ الشركة الممتد لـ55 عاما، حيث يهدد القرار باضطرابات واسعة في حركة الطيران، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة، مع توقع تأثيرات عالمية.


جاء الاستدعاء بعد حادثة على متن رحلة لشركة JetBlue من كانكون (المكسيك) إلى نيوآرك (الولايات المتحدة) في 30 أكتوبر، حيث فقدت الطائرة ارتفاعها بشكل مفاجئ وأصيب عدد من الركاب، قبل أن تهبط اضطراريا في تامبا بولاية فلوريدا، كشفت التحقيقات أن العواصف الشمسية قد تفسد بيانات أساسية في أنظمة التحكم بالطيران.

