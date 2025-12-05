أعلنت شركة LATAM Airlines Brasil اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها بسبب شاحنة تحميل الأمتعة، حيث انتقلت النيران إلى الطائرة.

وشهد العالم حالة ارتباك واسعة في حركة الطيران بعد أن أمرت شركة إيرباص Airbus الأوروبية، بإجراء تحديثات برمجية فورية لنحو 6000 طائرة من طراز A320، أي ما يزيد على نصف أسطول الطائرات الضيقة البدن عالميا، ما أجبر شركات طيران عدة على وقف تشغيل طائراتها في واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما خلال العام.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت شركة إيرباص عن استدعاء عاجل يشمل نحو 6 آلاف طائرة من عائلة A320، في واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في تاريخ الشركة الممتد لـ55 عاما، حيث يهدد القرار باضطرابات واسعة في حركة الطيران، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة، مع توقع تأثيرات عالمية.



جاء الاستدعاء بعد حادثة على متن رحلة لشركة JetBlue من كانكون (المكسيك) إلى نيوآرك (الولايات المتحدة) في 30 أكتوبر، حيث فقدت الطائرة ارتفاعها بشكل مفاجئ وأصيب عدد من الركاب، قبل أن تهبط اضطراريا في تامبا بولاية فلوريدا، كشفت التحقيقات أن العواصف الشمسية قد تفسد بيانات أساسية في أنظمة التحكم بالطيران.