خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟

شيماء عبد المنعم

شهد العالم حالة ارتباك واسعة في حركة الطيران بعد أن أمرت شركة إيرباص Airbus الأوروبية، بإجراء تحديثات برمجية فورية لنحو 6000 طائرة من طراز A320، أي ما يزيد على نصف أسطول الطائرات الضيقة البدن عالميا، ما أجبر شركات طيران عدة على وقف تشغيل طائراتها في واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما خلال العام.

إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة من طراز A320 لإصلاح عاجل بعد حادثة مرتبطة بخلل برمجي


أعلنت شركة إيرباص يوم الجمعة عن استدعاء عاجل يشمل نحو 6 آلاف طائرة من عائلة A320، في واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في تاريخ الشركة الممتد لـ55 عاما، حيث يهدد القرار باضطرابات واسعة في حركة الطيران، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة، مع توقع تأثيرات عالمية.


جاء الاستدعاء بعد حادثة على متن رحلة لشركة JetBlue من كانكون (المكسيك) إلى نيوآرك (الولايات المتحدة) في 30 أكتوبر، حيث فقدت الطائرة ارتفاعها بشكل مفاجئ وأصيب عدد من الركاب، قبل أن تهبط اضطراريا في تامبا بولاية فلوريدا، كشفت التحقيقات أن العواصف الشمسية قد تفسد بيانات أساسية في أنظمة التحكم بالطيران.

إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة من طراز A320 لإصلاح عاجل بعد حادثة مرتبطة بخلل برمجي

التوهجات الشمسية

الأزمة مرتبطة بتأثيرات من “التوهجات الشمسية” التي تسببت، بحسب إيرباص، في احتمال إفساد بيانات حاسمة لعمل أنظمة التحكم بالطائرة، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى “حركة غير مقصودة لرافعة الارتفاع” وفق ما حذرت به الهيئات الناظمة.

المشكلة مرتبطة بنظام ELAC (كمبيوتر المصعد والجنيحات)، المسؤول عن نقل أوامر عصا القيادة إلى أسطح التحكم بالطائرة، حيث أكدت الشركة المصنعة للنظام، تاليس الفرنسية، أن الأجهزة مطابقة لمواصفات إيرباص وأن البرمجيات المعنية ليست ضمن مسؤوليتها.
 

فيما أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية توجيها طارئا يجعل الإصلاح إلزاميا.

تفاصيل الإصلاح

يتمثل الإصلاح أساسا في العودة إلى نسخة سابقة من البرمجيات، ويستغرق نحو ساعتين لكل طائرة، الطائرات لا يمكنها الطيران مجددا إلا بعد تنفيذ الإصلاح، باستثناء رحلات إعادة التموضع إلى مراكز الصيانة، بعض الطائرات، يزيد عددها عن ألف، قد تحتاج أيضا إلى تغيير قطع في الأجهزة، ما يطيل فترة التوقف.

تأثيرات على شركات الطيران

أكدت أميركان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات A320، أن 340 من أصل 480 طائرة تحتاج الإصلاح، وتتوقع إنجازه بحلول السبت، فيما أعلنت شركات مثل لوفتهانزا الألمانية، إنديجو الهندية، وإيزي جت البريطانية إخراج بعض الطائرات مؤقتا من الخدمة.
 

وقالت شركة أفيانكا الكولومبية إن أكثر من 70% من أسطولها متأثر، ما دفعها لتعليق بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر، فيما ألغت إير فرانس 35 رحلة، فيما حذرت إير نيوزيلندا وفولاريس المكسيكية من تأخيرات وإلغاءات قد تمتد لثلاثة أيام.

ووفقا لـ cnbc، يوجود نحو 11300 طائرة من عائلة A320 في الخدمة، بينها 6440 من الطراز الأساسي الذي دخل الخدمة عام 1987، تستخدم أربع من أكبر عشر شركات تشغيل لهذه الطائرات أميركية أميركان إيرلاينز، دلتا، جيت بلو، ويونايتد.
 

فيما يأتي الاستدعاء في وقت تعاني فيه مراكز الصيانة من ضغط شديد بسبب أعمال إصلاح المحركات ونقص العمالة.

