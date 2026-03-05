سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق

نجحت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، خلال عملية أمنية محكمة نُفذت بدقة عالية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق العالي مع جهاز الاستخبارات التركي، في إحباط مخطط إرهابي لخلية تتبع لتنظيم داعش كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف العاصمة دمشق.



وفي بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السورية، فإن العملية نُفِذت عقب متابعة استخباراتية دقيقة استمرت لفترة زمنية، رصدت خلالها تحركات عناصر الخلية وتعقّبت نشاطهم، إلى أن تحدد موقعهم بدقة ووُضعت خطة مداهمة محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية، وهم: عمر هاشم، محمد حمد، وحسين خلف.

ونبهت الوزارة إلى أن وحدات الهندسة المختصة تعاملت باحترافية عالية، خلال تنفيذ العملية، مع سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد المواقع الحساسة ومعدة للتفجير عن بُعد، إذ تبيّن احتواؤها على كميات من المواد شديدة الانفجار من نوعي “TNT” و”C4″.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة العناصر الموقوفة إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال التحقيقات وكشف كامل الامتدادات المحتملة للخلية والمتورطين الداعمين لها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.