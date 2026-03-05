قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط مسيرة بعد استهدافها من طائرة إسرائيلية في أجواء جنوب سوريا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت تقارير إعلامية بأن  مدينة إنخل بريف درعا شهدت سقوط طائرة مسيرة بعد استهدافها من طائرة إسرائيلية في أجواء جنوب سوريا.

وعززت سوريا حدودها مع لبنان بوحدات ⁠صواريخ ⁠وآلاف الجنود، وفق ما أفادت به ثمانية مصادر سورية ولبنانية الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما النزاع الجاري بين ⁠إسرائيل وحزب الله في لبنان.

بحسب وكالة "رويترز" شملت المصادر خمسة ⁠ضباط ⁠سوريين ومسؤولا أمنيا سوريا ومسؤولين ⁠أمنيين ⁠لبنانيين اثنين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

في الوقت نفسه، تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا وإصابة 246 آخرين منذ فجر الإثنين، وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 31 ألف شخص على الأقل نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية، خصوصًا في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش في مؤتمر صحفي بجنيف: “تم الإبلاغ عن عمليات نزوح كبيرة في عدة أجزاء من جنوب لبنان، وفي منطقة البقاع وضاحية بيروت الجنوبية، بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لأكثر من 53 قرية ونفذت غارات جوية مكثفة.”

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن نحو 31 ألف شخص تم تسجيلهم في مراكز إيواء جماعية، فيما نام عدد أكبر في سياراتهم على جوانب الطرق."

بدوره، أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر في القاهرة أن عدد النازحين مرشح للارتفاع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية بدأت فتح مراكز إيواء منذ الاثنين، بالتعاون مع البرنامج الأممي لتوفير وجبات ساخنة ومساعدات غذائية عاجلة، مع إعداد شبكة أمان مالية طارئة قد تشمل 100 ألف شخص إذا ساء الوضع أكثر.

وعلى صعيد النزاع العسكري، أعلن حزب الله المدعوم من إيران إطلاق دفعة من "الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات" باتجاه إسرائيل، ردًا على الضربات الإسرائيلية. وفي المقابل، تواصل إسرائيل غاراتها المكثفة، مؤكدة استهدافها مواقع للحزب.

وفي بيان رسمي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان"، داعيًا جميع الأطراف إلى إنهاء التصعيد واحترام وقف إطلاق النار المبرم في 2024 بعد حرب استمرت عامًا بين حزب الله وإسرائيل، والتي نصت على سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مع إبقاء نقاط استراتيجية محددة تحت سيطرتها.

إيران ريف درعا طائرة مسيرة سوريا لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

لبنان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

لبنان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

روسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

روسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد