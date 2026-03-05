قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عاطف المغاوري لـ «صدى البلد»: من حق البرلمان قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

الايجار القديم
عبد الرحمن سرحان

قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن من حق مجلس النواب قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، وإعادة النظر فيه تمهيدًا لإدخال تعديلات على النتائج المترتبة عليه، مؤكدًا أن هذا حق أصيل للمجلس ولا يجوز لأحد مصادرته.

وأضاف المغاوري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشة القضية، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم أصبح من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين.

 

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأوضح النائب أن مناقشة الملف يجب أن تقوم على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، الذين يؤكدون أن القيمة الإيجارية لوحداتهم لم تتغير منذ عقود طويلة، وحقوق المستأجرين الذين استقروا في تلك الوحدات لسنوات ممتدة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي ومصدر استقرارهم الاجتماعي.

 

رؤية تشريعية شاملة

وأكد المغاوري أن التعامل مع القانون ينبغي أن يتم في إطار رؤية تشريعية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.

حوار مجتمعي واسع

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وممثلي الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق حلًا عادلًا ومستدامًا للأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم ايجار قديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

وللنساء نصيب

وللنساء نصيب يستعرض دعاء «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يستعرض دعاء سيدنا يوسف عليه السلام

فرنسا

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني اتفقا على العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

