قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (600 ألف عبوة مياه طبيعية منتج نهائى مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات تجارية مقلدة – 20 طن مياه صنبور معبأة داخل خزان "يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى" – قرابة مليون قطعة مستلزمات تعبئة –مليون قطعة ملصق مدون عليها بيانات تجارية مقلدة – 4 ماكينات تعبئة وتغليف - مواتير مياه ") داخل مصنع لتعبئة المياه الطبيعية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.











