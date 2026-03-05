قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا

أ ش أ

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روتة، اليوم الخميس، أن تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف والمتعلقة بالدفاع الجماعي عن الدول الأعضاء يعد أمرا غير مطروح، وذلك بعدما تم إسقاط صاروخ إيراني متجه نحو تركيا العضوة بالحلف.

وقال روتة في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" في نشرتها الإنجليزية إن خيار تفعيل الفقرة الخامسة من المعاهدة غير مطروح على الطاولة الآن وأن "لا أحد يتحدث عنه في الوقت الحالي"، مضيفا أن الحلف يدعم الولايات المتحدة في ضرباتها ضد إيران لأنها "اقتربت من أن تكون تهديدا لأوروبا أيضا"، وفق تعبيره.

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الأربعاء أن الدفاعات الجوية التابعة لحلف الناتو تمكنت من تدمير صاروخ باليستي إيراني كان متجها نحو مجالها الجوي، فيما نفى الجيش الإيراني لاحقا استهدافه لتركيا وأكد احترامه لسيادتها. وتنص الفقرة الخامسة من معاهدة حلف الناتو على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوما على كافة الأعضاء.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط صراعا احتدم قبل أيام بعدما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حملة عسكرية ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة المئات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي فيما تستمر إيران في شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.

