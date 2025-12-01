قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صدمة بأسواق الطيران.. أسهم إيرباص تهوي 10% بعد اكتشاف خلل خطير في طائرات A320

قسم الخارجي

انخفضت أسهم شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطيران بنسبة تصل إلى 10% يوم الاثنين، عقب تقارير أفادت باكتشاف الشركة مشكلة في الجودة الصناعية لعشرات طائرات عائلة A320.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها أن هذا الخلل، الذي يُقال إنه يؤثر على ألواح هيكل الطائرة، يُؤخر بعض عمليات التسليم، ولكن لا توجد مؤشرات فورية على وصوله إلى الطائرات قيد الخدمة.

رداً على ذلك، أكدت إيرباص أنها رصدت مشكلة في الجودة تتعلق بـ"عدد محدود" من الألواح المعدنية لطائرات A320، قائلةً إنه تم "تحديد مصدر المشكلة واحتوائه". 

انخفاض أسهم إيرباص

انخفضت أسهم إيرباص المدرجة في باريس إلى أدنى مستوياتها في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على خلفية هذه الأخبار. 

وانخفض السهم بنسبة 5.4% في الساعة 3:42 مساءً. بتوقيت لندن (10:42 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، مقلصًا الخسائر التي تكبدتها الشركة في وقت سابق من الجلسة.

طائرات إيرباص A320

يأتي هذا التقرير الأخير بعد أن أعلنت شركة إيرباص أن الغالبية العظمى من طائرات عائلة A320، البالغ عددها حوالي 6000 طائرة والتي تأثرت بخلل برمجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد خضعت الآن للتعديلات اللازمة.

في بيان نُشر يوم الاثنين، اعتذرت إيرباص عن التأخيرات التي لحقت بالركاب وشركات الطيران المتأثرة بمشكلة البرمجيات، والتي أثرت على أكثر من نصف أسطول الطائرات ضيقة البدن، وأجبرت شركات الطيران على إيقاف رحلاتها خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحامًا بالسفر في العام.

امتد هذا التوجيه - وهو من بين الأكبر في تاريخ إيرباص الممتد على مدار 55 عامًا - بسرعة إلى رحلات العطلات في الولايات المتحدة وامتد إلى أستراليا. 

وأثر هذا الاضطراب، المرتبط بالتوهجات الشمسية، بشدة على وجه الخصوص في آسيا، حيث تُشكل عائلة طائرات A320 ذات الممر الواحد ركيزة أساسية لشبكات الرحلات القصيرة.

الخطوط الجوية الأمريكية

انخفضت أسهم شركتي الخطوط الجوية الأمريكية ودلتا، اللتين تأثرتا باستدعاء طائرات إيرباص، بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي.

في الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركة تاليس الفرنسية لصناعات الطيران والدفاع، التي زودت إيرباص ببرمجيات أنظمة الطيران، بنسبة 2%.

صدمة في أسواق الطيران أسواق الطيران أسهم إيرباص خلل خطير في طائرات A320 طائرات A320 شركة إيرباص الأوروبية أسهم شركة إيرباص طائرات إيرباص A320

