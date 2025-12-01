قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن تتقدم في مسار التهدئة… المواجهة الحاسمة مع الكرملين لا تزال قادمة

اختبار الكرملين: بعد حديث واشنطن عن “تقدم” في مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا… هل ينجح المسار الدبلوماسي أم تدخل الأزمة منعطفاً جديداً؟
اختبار الكرملين: بعد حديث واشنطن عن “تقدم” في مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا… هل ينجح المسار الدبلوماسي أم تدخل الأزمة منعطفاً جديداً؟
رينال عويضة

#واشنطن تتحدث عن بوادر انفراجة… والواقع الميداني يفرض حسابات مختلفة

#روسيا تراقب بحذر وتختبر نيات الغرب قبل أي خطوة تفاوضية

#معركة الدبلوماسية تبدأ حيث تتوقف الحرب… والرهان على صمود القنوات الخلفية

تبحث الدبلوماسية الأميركية عن نافذة جديدة للخروج من أكثر الحروب تعقيداً في أوروبا منذ عقود، بعدما تحدثت واشنطن أخيراً عن “تقدم” في محادثات غير معلنة تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 

هذا الوصف، الذي جاء بعد شهور من الجمود الدبلوماسي، أثار تساؤلات حول مدى واقعية هذا التقدم، وما إذا كان يعكس تحولاً حقيقياً في الموقف الروسي أم مجرد محاولة أميركية لتهيئة المناخ لاتصالات أكثر عمقاً. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو: هل ستمنح موسكو واشنطن الفرصة لاختبار هذا المسار أصلاً؟

واشنطن: التفاؤل الحذر واستراتيجية المكابح

منذ بداية الحرب، اتبعت الولايات المتحدة نهجاً مزدوجاً يجمع بين دعم كييف عسكرياً واقتصادياً، وفتح قنوات خلفية للتواصل مع موسكو.

 غير أن الإعلان عن وجود “تقدم” في المحادثات يشير إلى احتمال حدوث اختراق في واحد من أهم الملفات التي طالما شكلت حاجزاً أمام أي تفاهم: مستقبل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وضمانات الأمن، وموقع أوكرانيا في الخريطة الاستراتيجية لأوروبا. 

تصف واشنطن هذا التقدم بأنه “أولي”، ويحمل في طياته الكثير من الحذر، لأن أي إعلان مبالغ فيه قد يدفع موسكو إلى الانسحاب أو التصعيد.

موسكو: الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

الكرملين بدوره لا يتعامل مع رغبات واشنطن بسطحية. بل يرى أن أي محادثات لن تكون ذات قيمة ما لم تتضمن اعترافاً أميركياً عملياً بواقع السيطرة الروسية على الأرض، وبأن أوكرانيا لن تكون منصة تهدد الأمن الروسي مستقبلاً.

 لذلك، يبدو أن موسكو تختبر نيات الولايات المتحدة قبل أن تأخذ الحديث عن “تقدم” على محمل الجد.

 فالتجارب السابقة جعلت روسيا أكثر تشككاً في أي تحرك دبلوماسي لا يرافقه تغيير ملموس في سياسات الغرب.

الواقع الميداني يرسم حدود الدبلوماسية

التقدم الدبلوماسي المحتمل لا يمكن فصله عن التطورات الميدانية. فبعد سنوات من القتال، باتت خطوط الاشتباك شبه ثابتة، بينما تتزايد خسائر الطرفين. هذه الحالة قد تفتح الباب لتفاوض واقعي، لكنّها في الوقت نفسه تفرض سقفاً واضحاً لتحركات الطرفين: لا روسيا مستعدة للتراجع عن مكاسبها، ولا أوكرانيا تريد أن تظهر كمن يقبل خسارة جزء من أراضيه مقابل السلام. هذا التناقض يجعل الجولة المقبلة من التفاوض واحدة من أصعب مراحل الأزمة منذ بدايتها.

أوروبا: بين القلق والحاجة إلى إنهاء الحرب

التقدم الذي تتحدث عنه واشنطن يضع القارة الأوروبية في موقف حساس. فالدول الأوروبية، التي أنهكتها تكاليف الحرب اقتصادياً وسياسياً، ترغب في إنهاء النزاع، لكنها تخشى أن يؤدي أي تنازل إلى تعزيز قوة روسيا أو إضعاف أمنها الجماعي.

 ومع اقتراب موسم الشتاء، يزداد الضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ موقف واضح، سواء بدعم جهود التهدئة أو زيادة الدعم العسكري لكييف لمنعها من الدخول ضعيفة في أي مفاوضات قادمة.

كييف: الطرف الذي يحارب ويترقب

لا تستطيع أوكرانيا تجاهل تصريحات واشنطن، لكنها في الوقت نفسه تخشى أن تُقاد إلى تسوية لا تحقق لها الحد الأدنى من أهدافها. 

فالرئيس الأوكراني يجد نفسه بين ضغطين: ضغط الحرب الذي يستنزف بلاده يوماً بعد يوم، وضغط الحلفاء الذين يريدون رؤية نتائج ملموسة. لذلك تبدو كييف في وضع متناقض، فهي بحاجة للمفاوضات، لكنها تخشى نتائجها. وهذا ما يجعل دور الولايات المتحدة أكثر تعقيداً، لأنها مطالبة بضمان أمن أوكرانيا دون أن تظهر بأنها تفرض عليها حلاً.

واشنطن أمام اختبار الكرملين

في النهاية، تقف الدبلوماسية الأميركية أمام اختبار حقيقي تفرضه موسكو. فإذا كان التقدم الذي تتحدث عنه واشنطن حقيقياً، فإن المرحلة المقبلة ستشهد جولات أعمق من الحوار قد تؤدي إلى تفاهمات. 

أما إذا كان مجرد قراءة متفائلة للمشهد، فإن الكرملين سيستغل ذلك لإعادة فرض قواعد اللعبة بشروطه. 

وفي كل الأحوال، يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحرب ستتجه نحو مسار سياسي جاد، أم ستواصل استنزاف الأطراف حتى إشعار آخر


 

الكرملين واشنطن اوكرانيا رينال عويضة الحرب الروسيه

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

